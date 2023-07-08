13 yaşındaki kız çocuğu köyünde defnedildi

Ailesiyle piknik yapmak için gittiği köyde suya giren 13 yaşındaki Fatmanur Zehra Başer'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu. Başer'in cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

Ailesiyle gittiği Doluca köyünün Şerbetli Mezrası'nda piknikte serinlemek için suya giren Fatmanur Zehra Başer'in (13) cansız bedeni, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasıyla kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu. Fatmanur'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesinin Doğankavak köyünde kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında toprağa verildi. Batman Kültür Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Fatmanur Zehra Başer'in derslerinde çok başarılı olduğu, çevresinde de çok sevildiği öğrenildi.

Arif ARSLAN/ BATMAN,