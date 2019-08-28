Yaşam ve Adalet Partisi'nin isim hakkını alan kişi belli oldu

28.08.2019 22:24

Siyaset kulislerini uzun süredir meşgul eden yeni parti iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) isim tescili başvurusu yapılan Yaşam ve Adalet Partisi'yle (YAP) ilgili başvuruyu yapanın avukat Ahmet Seba olduğu ortaya çıktı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kuruluşunun tamamlanması için yaptıkları çalışmalar sürerken, geçtiğimiz hafta ilginç bir gelişme yaşanmış, Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TPE) Yaşam ve Adalet Partisi (YAP) ismini tescil ettirmek üzere başvuruda bulunulmuştu.

YAP İÇİN AVUKAT AHMET SEBA BAŞVURUDA BULUNMUŞ

Kısa adı YAP olan ve logosunda "başak, "güneş" ve "terazi" simgeleriyle dikkat çeken Yaşam ve Adalet Partisi için TPE'ye başvuruda bulunan ismin 52061 sicil numarasıyla İstanbul Barosu'na kayıtlı Ahmet Seba olduğu bilgisine ulaştı. Stajyer avukatlığını tamamlayan Ahmet Seba'nın ofis açmak için 2 Aralık 2015 yılında ruhsat aldığı da edinilen bilgiler arasında bulunuyor.

DAVUTOĞLU İLE BAĞLANTISI VAR

Öte yandan, Ahmet Seba'nın eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile olan yakın bağı da dikkat çekiyor.

Seba'nın Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı olarak katıldığı 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra, 316 milletvekili ile temsil edildiği TBMM 26. Dönem Milletvekilleri arasında bulunan üst düzey AK Partili bir siyasetçinin hukuk danışmanlığını yürüttüğü de öğrenildi.