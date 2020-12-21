Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma fragman izle! Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma oyuncuları!
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Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma fragman izle! Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma oyuncuları!

21.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:03
Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma fragman izle! Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma oyuncuları!

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma fragman izle! Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma oyuncuları!

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma fragman izle! Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma oyuncuları!

YASAK ELMA HANGİ GÜN?

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile reytinglerde üst sıralarda yer almayı başaran Yasak Elma her Pazartesi saat 20.00'da, FOX ekranlarında yayınlanmaktadır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam Ender Çelebi

Eda Ece Yıldız Yılmaz

Nesrin Cavadzade Şahika Ekinci

Şafak Pekdemir Zehra Argun

Can Nergis Mert Kara

Berk Oktay Çağatay Kuyucu

Erdal Özyağcılar Hasan Ali Kuyucu

Gülenay Kalkan Feride

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM İZLE!

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