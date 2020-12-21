Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma fragman izle! Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma oyuncuları!
İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma fragman izle! Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma oyuncuları!
Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma fragman izle! Yasak Elma hangi gün? Yasak Elma oyuncuları!
YASAK ELMA HANGİ GÜN?
Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile reytinglerde üst sıralarda yer almayı başaran Yasak Elma her Pazartesi saat 20.00'da, FOX ekranlarında yayınlanmaktadır.
YASAK ELMA OYUNCULARI
Şevval Sam Ender Çelebi
Eda Ece Yıldız Yılmaz
Nesrin Cavadzade Şahika Ekinci
Şafak Pekdemir Zehra Argun
Can Nergis Mert Kara
Berk Oktay Çağatay Kuyucu
Erdal Özyağcılar Hasan Ali Kuyucu
Gülenay Kalkan Feride