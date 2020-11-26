Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 87. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti nedir?
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Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 87. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti nedir?

26.11.2020 22:12 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:25

dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma oyuncuları kimler? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 87. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti nedir?

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dizi Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 87. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti nedir?

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Halit'in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding'in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay'da bulacağını sanır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Ender Argun Şevval Sam

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Yıldız Yılmaz Eda Ece

Hasan Ali Kuyucu Erdal Özyağcılar

Zehra Argun Şafak Pekdemir

Çağatay Kuyucu Berk Oktay

Asuman Melisa Doğu

Caner Çelebi Barış Aytaç

YASAK ELMA 87. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 87. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm özeti nedir?

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