Best Model of the World birincisi Iman Casablanca Yasak Elma dizisinin kadrosunda

02.09.2019 11:01

Başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci yer aldığı dizi Yasak Elma yeni sezon hazırlıklarına başladı. 9 Eylül Pazartesi günü 48'inci bölümüyle sevenlerini ekrana kilitleyecek olan diziye, Best Model of the World birincisi Iman Casablanca dahil olduğu öğrenildi.

DİZİDE LEYLA KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Faslı model Casablanca, dizide 'Leyla' karakterine hayat verecek. Dizide istemediği biriyle zorla evlendirilen Leyla'nın kaçışı ve Kaya ile tanışması olayları beraberinde getirecek.

BEST MODEL OF THE WORLD BİRİNCİSİ IMAN CASABLANCA KİMDİR?

2018 Best Model ofWorld yarışmasında dünya birincisi olan güzel oyuncu Faslı. Yarışma öncesinde kendisiyle yapılan röportajda Türkiye'yi çok sevdiğini ve hayalinin oyunculuk yapmak olduğunu dile getirmiştir.

31. Best Model of the World yarışmasında birinci seçilen Faslı model Iman Casablanca, güzelliği kadar eğitimiyle de dikkat çekiyor. Dört dil bilen 'kraliçe', aynı zamanda matematik mühendisliği eğitimi almış.