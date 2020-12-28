Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma 91. bölüm fragmanı! Yasak Elma hangi gün, konusu nedir?
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Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma 91. bölüm fragmanı! Yasak Elma hangi gün, konusu nedir?

28.12.2020 15:54 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:59
Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma 91. bölüm fragmanı! Yasak Elma hangi gün, konusu nedir?

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma 91. bölüm fragmanı! Yasak Elma hangi gün, konusu nedir?

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma 91. bölüm fragmanı! Yasak Elma hangi gün, konusu nedir?

YASAK ELMA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika'nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride'ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

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