Yasak Elma Ömer kimdir? Yasak Elma Ömer'in gerçek adı ne? Emre Dinler kaç yaşında, nereli?
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Yasak Elma dizisinde Ömer karakterine hayat veren isim araştırılıyor. Yasak Elma Ömer gerçek adı nedir? Yasak Elma 'Ömer' Emre Dinler kimdir, kaç yaşında? Emre Dinler kimdir? Yasak Elma dizisinde Ömer'e hayat veren Emre Dinler, Söz dizisinde Tahir karakterini canlandırmıştır.
Yasak Elma Ömer gerçek adı nedir? Yasak Elma 'Ömer' Emre Dinler kimdir, kaç yaşında? soruları Yasak Elma izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer aldı.
Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da Ömer karakterini canlandıran isim Emre Dinler.
Ömer, dürüst biridir, dolaylı yollardan çok anlamaz. Düşündüklerini açıkça konuşur. Dostluğa önem verir. Ne kadar modern olursa olsun, geldiği yerin adetlerine bağlıdır.
Manken, dizi oyuncusu. 1995, Hatay Kırıkhan doğumlu. 1.90 m boyunda. 2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 3.cü oldu. Model olarak çalışmalarını sürdürmüş ardından 2018 yılında oyunculuk kariyerine adım attı. İlk kez rol aldığı Söz dizisinde hayat verdiği Tahir karakteri ile tanınmıştır.
2019 – Gülperi (Mesut)
2020 – Söz (Tahir)
2020 – Sol Yanım (Barbar)
2021 - Yasak Elma (Ömer)