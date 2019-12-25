: Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece sokakta gördüğü küçük kıza mont aldı

25.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:31

FOX TV'nin severek izlenen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Eda Ece, yaptığı hareketle bir kez daha gönülleri fethetti. Geçtiğimiz akşam Etiler trafiğinde, ailesiyle beraber kağıt toplayarak geçimini sağlayan Kader adında bir kız çocuğu genç oyuncunun dikkatini çekti. Ailesi ile birlikte kağıt toplayan küçük kıza Ece sahip çıktı.

"ÜŞÜYORUZ" DEYİNCE HAREKETE GEÇTİ

Eda Ece'yi gören Kader, "Ailemin durumu kötü, üşüyoruz Eda abla" deyince oyuncu, onu ve abisi Kenan Ali'yi alışverişe götürerek mont aldı. Başarılı oyuncu, çocukların ailesine de para yardımı yaptıktan sonra bir kağıda numarasını yazarak Kader'e verdi.

"BEN BU ŞEYLERİ GİZLİ YAPARIM"

O sırada haberciler tarafından görüntülenen güzel oyuncu yaptığı yardımın göz önünde bulunmasından rahatsız oldu. Muhabirlerin "Bu tarz yardım projelerinde pek görmedik sizi, Etiler trafiğinde hiç beklemediğimiz yerde gördük" sözleri üzerine, "Bu tarz yardımlarım oluyor. Sosyal kuruluşlar yerine bu tarz şeyleri daha çok yapıyorum. Aslında gizli yaparım ama bu sefer bastınız beni" diye konuştu.

ARABALARI ARIZALANINCA TAKSİ TUTTU

Bulunduğu yerden ayrılmak için arabasına yönelen oyuncu Kader'in ailenin aracının arızalandığını görünce tekrar durarak sorunun ne olduğunu sordu. Aile, "Lastiğimiz yerinden çıktı sıkmak için bijon anahtarı arıyoruz ama kimse ilgilenmedi" deyince oldukça sinirlenen Eda Ece, "Nasıl yardımcı olmazlar" diye sitem etti. Kader'in ailesi için taksi tutan güzel oyuncu, taksicinin aile ile ilgilenmesini istedi.

"YARDIM İSTEDİM BANA MONT ALDI"

Hiç beklemediği kadar kendisine yardımcı olmasından dolayı şaşkınlık yaşayan Kader ise Eda ablası gittikten sonra, ''Yardım istedim, bana mont aldı. Ailemle tanıştı. Taksici tuttu tekerimizin takılmasına yardım etti. Bana özel numarasını da verdi. 'İhtiyacın olduğunda ara' dedi. Eda ablaya çok teşekkür ederim'' diyerek duygularını dile getirdi.

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