Yasak Elma'nın Yıldız'ı Derin Göğüs Dekoltesiyle Olay Oldu
FOX TV'nin iddialı dizisi Yasak Elma'da başrol oyuncusu Eda Ece'nin göğüs dekoltesi olay oldu.
FOX TV'nin entrikalarla gündeme gelen dizisi Yasak Elma'ya Yıldız'ın göğüs dekoltesi damga vurdu. 38'inci son bölümü ile pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanan dizide Eda Ece'nin canlandırdığı Yıldız karakterinin göğüs dekoltesi, seyircinin gözünden kaçmadı.
DEKOLTELİ KIYAFETLER GİYMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Halit Argun'un 3'üncü eşi olan Yıldız'ın, kardeşi Zeynep'in düğününde giydiği elbise diziye damga vurdu. Son bölümlerde özellikle Eda Ece'nin hayat verdiği Yıldız karakterinin derin göğüs dekolteli kıyafetler giymesi dikkat çekti. Sosyal medyada da gündem olan Yıldız'ın son giydiği elbisede göğüs ucunun görünmesi ise ekran başındaki seyircinin gözünden kaçmadı.
İZLEYİCİLER SAHNEYE YORUM YAĞDIRDI
Yıldız'ın göğüs ucunun göründüğü şeffaf elbise gecenin konusu oldu. Diziyi izleyenler bu sahneye sosyal medyada yorum yağdırdı.
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Buz gibi çok soğuk bir kadınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başımıza taş yağacak. Cehennem odunu bunlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ucuda belli oluyorCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Güzel diyenler kendi eşlerine giydirsinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Güzel olmak da şık olmak da suç oldu. Davete kara çarşafla mı katılsaydı. Samanyolu TVnin dizisi değil buCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır