: Yasak Elma'nın 68. bölüm fragmanı yayınlandı! İhaneti öğrenen Yıldız, Leyla'ya saldırıyor

04.02.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:22

FOX ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma, dün akşam 67. bölümüyle ekrana geldi. Bölümün sonunda eşinin kendisini aldattığını öğrenen Yıldız, Leyla'dan intikam almak için bir plan yaparak iş yerine gidiyor. İkilinin arasında yaşananlar ise dizinin yeni bölümüne damga vuracak.

YILDIZ İHANETİ ÖĞRENİYOR

Yasak Elma'nın 10 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde Halit ve Yıldız arasında ipler kopuyor. Kocası Halit'i Leyla ile yakalayan Yıldız çıldırıyor. Yıldız, "Ben ve Halitcan bu akşam bu evden gidiyoruz. Senin yüzünden çocuk babasız büyüyecek" diye bağırarak evi terk ediyor. Halit'in eski eşleri Ender ve Zerrin'den olan çocukları ise Yıldız'ı destekleyerek babalarını suçluyorlar.

YILDIZ, LEYLA'YA SALDIRIYOR

Evden gidince Ender'in kapısını çalan Yıldız ise yeni bir plan yapıyor. Ender'in planıyla Yıldız, 'Sen misin benim kocamı ayartan' diye bağırarak herkesin ortasında Leyla'ya saldırıyor. Kavgayı ayırmak isteyen Halit'e ise "Sevgilini gel al benim elimden" sözleriyle tepki gösteriyor.

YASAK ELMA'NIN 67. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Halit'in Leyla ile olan ilişkisi tüm hızla devam ederken, Halit davranışları yüzünden dikkat çekmeye devam eder. Halit'in hareketlerinden şüphelenen Zerrin'in Ender'i uyarması bombanın fitilini ateşler. Yıldız tam rahata erdiğini sandığı sırada hayatı bir anda altüst olacaktır.

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