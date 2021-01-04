Yasak Elma izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma hangi gün, saat kaçta? Yasak Elma oyuncuları!

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma izle! Yasak Elma son bölüm özeti! Yasak Elma hangi gün, saat kaçta? Yasak Elma oyuncuları!

YASAK ELMA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Pazartesi, saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma, 92. bölümü ile bu akşam ekranlarda. Yasak Elma oyuncuları ve son bölüm özetini haberimizde bulabilirsiniz.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay'ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Ender, Halit'in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit'i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Erdal Özyağcılar

Berk Oktay

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Can Nergis

Serkan Rutkay Ayıköz

ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu