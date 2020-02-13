Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
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Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da Nadir Kılıç karakterine hayat veren Hakan Karahan, 71. bölümde projeye veda edecek.

13.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:19
Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Neslihan 'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma dizisinde önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

TV100'den Birsen 'ın haberine göre, Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve 'nin oynadığı sevilen dizide Nadir Kılıç karakterini canlandıran Hakan Karahan, 71. bölümde diziden ayrılacak.

Bu hafta reytinglerde büyük bir başarıya imza atan Yasak Elma, önümüzdeki sezon da devam edecek.

TUVANA TÜRKAY DA DİZİYE VEDA EDİYOR

Öte yandan, FOX'un reyting rekortmeni dizisinde Leyla karakterini canlandıran Tuvana Türkay da projeye veda edecek. Senaryodaki hikâyesi biten güzel oyuncu 70. bölümde ekibe veda edecek.


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: Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
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HABER YORUMLARI (3)

  • ADEM:
    bu diziye bakarak hayat tecrübesi ediniyorum . aldatma sevgili edinme taktiklerini , zengin olma yollarını , sinsi planlar kurmayı cinsellik durumlarını vb. çoook yararlı dizi
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