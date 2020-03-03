: Yasak Elma'da Şahika, Nadir'i zehirleyerek öldürdü

03.03.2020 07:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 07:41

FOX TV ekranlarının bol entrika dolu dizisi Yasak Elma, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin kötü karakteri Şahika, evlendiği Nadir'in içkisine zehir atarak öldürdü. Nadir'i oynayan usta oyuncu Hakan Karahan da diziye veda etti.

ÖLDÜRÜP CENAZESİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Yasak Elma son bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Nadir'le sürpriz bir şekilde evlenen Şahika korkunç planını devreye soktu. Şahika, Nadir'i içkisine zehir koyarak öldürdü. Finalde ise Şahika hiç bir şey olmamış gibi, Nadir'in cenazesine gelerek gözyaşı döktü. Şahika'yı cenazede gören Ender, Yıldız, Kaya ve Halit ise büyük şaşkınlık yaşadı.

YASAK ELMA'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yasak Elma'nın 72. yeni bölüm fragmanı da FOX TV tarafından yayınlandı. Yasak Elma'nın 9 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümde Şahika'nın Nadir ile evlendiği öğrenen herkes büyük şok yaşıyor. Nadir'in ölümünün ardından ise Şahika holdingin başına geçiyor. Şahika'dan şüphelenen Ender ve Yıldız ise ipucu arama peşine düşüyor.

Ender, Kaya'ya giderek, Nadir'i kardeşi Şahika'nın öldürdüğünü söylüyor ve "Senin kardeşin bir katil. Hepimiz tehlikedeyiz. O zengin bir katil" diyor. Kaya ise bu sözlerden sonra Şahika'ya hesap sorarak, "Dün Nadir'le evli değildin adam yaşıyordu. Bugün Nadir'le evlisin adam öldü. Bana her şeyi otur anlat" diye bağırıyor.

YASAK ELMA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nadir'in ölümüyle şirketin başına geçen Şahika, iflas ederek her şeyini kaybeden Halit'e iş teklifinde bulunarak asistanı olmasını istiyor. Halit ise bu teklif karşısında çılgına dönüyor.

Halit'in batışı, herkesi derinden etkiler. Halit, Zehra, Lila ve Erim yeni düzene ayak uydurmaya çalışırken çok zorlanırlar. Yıldız, yeni hayatının tadını olanlar yüzünden tam olarak çıkaramaz. Halit'in her şeyini kaybetmesiyle etkilenenlerden biri olan Şahika, şirketten gönderilince tehlikeli planını devreye sokar. Kendi hayatı için her şeyi yapmaya hazır olan Şahika, herkesin hayatını etkileyecek bir karar verir.

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