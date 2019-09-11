Yasak Elma'da beyin yakan mantık hatası izleyiciyi güldürdü

11.09.2019 12:07

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade'nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Olayların bir türlü bitmediği dizinin 48. bölümünde yapılan mantık hatası ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti.

MEZAR TAŞINDAKİ HATA İZLEYİCİYİ GÜLDÜRDÜ

Sezona bomba gibi düşen ve 8 ay sonrasının gösterildiği dizideki beyin yakan hata ise Ender'in mezar taşı oldu.

Sezon finalinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafasına vurularak denize atılmıştı. Ender yani Şevval Şam diziden ayrıldı mı diye merak edilirken aslında Ender'in ölmediği, saklandığı herkesten saklandığı anlaşılmıştı.

OCAK AYINDA YAZLIK KIYAFETLERLE DOLAŞILIYOR

Ender'in mezar taşında ölüm tarihi olarak Mayıs ayının 27'si yazıyor olayların üzerinden tam 8 ay geçtiğine göre aylardan ocak olması gerekiyor. Aylardan Ocak olmasına rağmen tüm oyuncuların yazlık kıyafetler ve bronz tenleriyle dolaşması izleyici güldürdü.