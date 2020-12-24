Yasak Elma 91. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!

Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma 91. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Şahika'nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride'ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Erdal Özyağcılar

Berk Oktay

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Can Nergis

Serkan Rutkay Ayıköz

ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

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