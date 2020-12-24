Yasak Elma 91. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!
Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan Yasak Elma 91. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!
Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma 91. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!
YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ!
Şahika'nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride'ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur.
YASAK ELMA OYUNCULARI
Şevval Sam
Eda Ece
Erdal Özyağcılar
Berk Oktay
Nesrin Cavadzade
Şafak Pekdemir
Melisa Doğu
Barış Aytaç
Can Nergis
Serkan Rutkay Ayıköz
ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu