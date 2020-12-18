Yasak Elma 90. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!
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Yasak Elma 90. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!

18.12.2020 00:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:12
Yasak Elma 90. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!

Dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma 90. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!

Med Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan Yasak Elma 90. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma son bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları!

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Yıldız ve Çağatay'ın ilişkilerinin başlaması, Feride için büyük bir kabus olur. Feride, Yıldız ve Çağatay'ı ayırmak için elinden geleni yaparken, bulduğu nihai çözüm herkesi şaşırtacaktır.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam

Eda Ece

Erdal Özyağcılar

Berk Oktay

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Can Nergis

Serkan Rutkay Ayıköz

ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

YASAK ELMA 90. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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