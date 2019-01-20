3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu
Bursa'da 3 çocuk annesi kadın, 61 yaşındaki yasak aşkı tarafından 9 kurşunla öldürüldü. Sanık, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa'da aralarında yasak aşk olduğu iddia edilen 3 çocuk annesi kadını 9 kurşun sıkarak öldüren sanık, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözleri sorulan sanık, 9 kurşunla öldürdüğü kadın için 'Seviyordum, öldürmek istemedim' dedi.
SANIK, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Olay, 2017 yılında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan evli ve 3 çocuk babası Kemal Yılmaz (61) ile yine evli ve 3 çocuk annesi Nafiye Ş. (40) arasında tartışma çıktı. Yılmaz, tartışma sırasında belindeki silahı çıkararak kadına 9 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nafiye Ş., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Kemal Yılmaz ise polis ekiplerinin yaptığı operasyonla Gürsu ilçesinde gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"NAFİYE'Yİ ÇOK SEVİYORDUM"
Hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılan Kemal Yılmaz son kez hakim karşısına çıktı. Yılmaz, ilk savunmasındaki "Nafiye'nin evinin her türlü eşyasını ben aldım, hatta oğluna araba da aldım. 200-250 bin liraya yakın para harcadım. Öldürmek istemedim. Ancak daha önce beni cinsel istismar iddiasıyla şikayet etmişti. Aynı şeyi yine yapar endişesiyle silahımı çıkardım. Boğuşma sırasında bir sefer patlayınca silahtaki tüm mermileri üzerine boşalttım. Eşinden boşanacağını ve benimle evleneceğini söylüyordu" sözlerini tekrarladı. Mahkeme başkanınca son sözü sorulan Yılmaz, "Nafiye'yi çok seviyordum. Öldürmek istemedim. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - BURSA
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Bu kadar esya Araba para verilirken bu pislgin kocasi neredeymis demekki ikisi bir olup ihtiyari sovuslemisler kocasinida alsinlar bakalim ne ötecekCevap Yaz 77 3 Yayından Kaldır
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Ne yaptin haciiiiCevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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kula bela gelmezha kula bela gelmez hak yazmadıkça hak bela yazmaz kul azmadıkçaCevap Yaz 68 5 Yayından Kaldır
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ENAYI GENC KADIN SEN GBI MORUGU NE YAPSIN PARAN ICIN VS NOLCAK SENDE MAL OLMAYAYDINCevap Yaz 58 1 Yayından Kaldır
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yeryüzündeki böyle pislik mikrop berbat da daha berbat mahlukatları tek cümleyle idam etmeli.Cevap Yaz 35 11 Yayından Kaldır