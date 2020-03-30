Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
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İstanbul, Güncel

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi

İstanbul Emniyeti, Valiliğin yasak kararına rağmen sahilde yürüyüş yapan vatandaşlara 1000'er TL para cezası uyguladı. Yapılan uyarılar ve verilen cezaların ardından sahil yolunun boş kaldığı görüldü.

30.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:43
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla sahillerde balık tutulmasını ve spor yapılmasını yasakladı. Yasağa rağmen Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlara para cezası kesildi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında bir dizi önlemler alındı. İstanbul Valiliği de bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak toplandığı sahillerde balık tutmanın ve spor yapmanın geçici süreliğine yasaklandığını açıkladı.

EKİPLER DENETİME ÇIKTI

Alınan tedbirlerin ardından İstanbul Emniyeti, Beşiktaş-Sarıyer sahil şeridinde denetlemelere başladı. Sahil yolu üzerinde anonslar yapılarak vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

YASAĞI DELEN VATANDAŞLARA BİN TL CEZA

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara polis ekipleri tarafından 1000'er TL para cezası uygulandı. Yapılan uyarı ve uygulanan para cezasının ardından sahil yolunun boş kaldığı görüldü.

Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi

Kaynak: İHA

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İstanbul'da yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkanlara ceza

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