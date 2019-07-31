Yarın sabah Aslan burcunda yeniay gerçekleşecek! İşte en çok etkilenecek burçlar

Başlatma enerjisi taşıyan yeni ay 1 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 06:12'de gerçekleşecek. Yeniay bazı şeylerin bitimine destek olurken yeni başlangıçlar için de kapıları aralayacak. Haritanın 12. evinde, aslan burcunun da 8 derecesinde gerçekleşecek.

EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR

Yeniaydan en çok etkilenecek burçlar, Aslan, Kova, Akrep ve Boğa burçlarının ilk 15 gününde doğanlar olacak.

ETKİLERİ

Yeniayda yükselende Aslan burcu bulunuyor. Aslan burçlarının hayatlarında yeni başlangıçların olacağı, 12. evde gerçekleşiyor olmasından kaynaklı geçmişte verdiği emeklerin karşılığını alacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Kalp rahatsızlıkları olan kişilerin özellikle bu hafta dikkat etmesi gerekiyor. Stres ve sıcaktan uzak durmaları gerektiği bir dönem… Ayrıca Uranüsün yeniaya yaptığı olumsuz açı nedeniyle aşk ve sevgi gibi duygusal konularda umulmadık ani krizler gelişebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle günlük hayatta ve iş yerlerinde çalışma arkadaşlarınızla tartışma riskinin yüksek olduğu bir dönem…

Şironun yeniaya yaptığı olumlu açılar nedeniyle ise mantıklı davranan ve geçmişte sorumluluklarını layıkıyla yerine getirenler yaralarını saracak, kendilerini şifalandırıcı etkiler alacaklar.

Yeniayda kolektif gezegenlerin mars ve juno kavuşumuna yaptıkları olumsuz açı nedeniyle ego savaşlarına girebiliriz. Partnerler, ortaklar arasında ego tartışmalarından kaçınılmalıdır. Süreç sonunda pişmanlıklar yaşayabiliriz.

2. DERECE OLUMLU ETKİLENECEK BURÇLAR

Yeniaydan 2. derecede olumlu etkilenecek burçlar, Koç ve yay burçlarının ilk 15 gününde doğanlar olacak. Özellikle Koç burçları yeni bir aşka yelken açabilir.