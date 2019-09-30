Yargıtay'dan FETÖ kriterleri: Digitürk iptali, himmet ve gazete aboneliği örgüt üyeliği sayılmayacak

30.09.2019 11:47

FETÖ/PDY davalarından yargılanan yüz binlerce kişinin gözü kulağı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin vereceği emsal kararlarda.

Darbe girişiminin üzerinden geçen üç yıllık süre sonunda çok sayıda kişi hakkında verilen mahkumiyet kararları kesinleşti. Yargıtay, yerel mahkemelerin verdiği kararları incelerken yeni kriterler belirlendi. Yargıtay, dosyaları incelerken suç örgütü üyeliği veya yöneticiliğine delil olarak gösterilen pek çok konuda içtihat oluşturan kararlara imza attı. İşte, Yargıtay'ın yeni FETÖ kriterleri:

ZAMAN GAZETESİNE ÜYE OLAN DEĞİL, ÜYE YAPTIRAN

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; Örgüt üyesi veya yöneticisi olduğu gerekçesiyle yargılanıp mahkum olanlara dair gösterilen deliller arasında, örgütün yayın organı olarak kabul edilen Zaman gazetesine üye olunması yer alıyordu. FETÖ-PDY yargılamalarında sanık olarak yargılananların Zaman gazetesine üye olmaları, "Kanaat kuvvetlendirici delil" kabul ediliyordu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu konuda verdiği kararlarda; Zaman gazetesinin yaklaşık 1 milyonu bulan trajının olması ve bu nedenle gazeteye abone olan herkesin örgüt üyesi olarak kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. Yargıtay, bu nedenle sanık olarak yargılanan kişinin Zaman gazetesine üye olması yerine, "Üye yaptırması" delil olarak kabul etti. Bu karara göre, Zaman gazetesine üye yaptırtan kişiler örgüt üyesi veya yöneticisi olmaktan mahkum olacak.

Tek başına gazeteye abone olunması, örgüt üyeliği için kanaat güçlendirici delil olarak kabul edilmeyecek. Digitürk iptal ettirenlerin ses kayıtları dikkate alınacak…

DİJİTÜRK ABONELİK İPTALLERİNE KRİTER

FETÖ-PDY Terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda önemli delillerden bir de örgütün televizyon kanallarının DİGİTÜRK'den çıkartılmasının ardından aboneliklerin iptal edilmesi yer alıyordu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu delile ilişkin olarak da içtihat oluşturacak kararlar verdi. Yargıtay, DİGİTÜRK'ü iptal ettirenlerin ses kayıtlarının getirtilmesi ve dinlenilmesi kriterini belirledi. Buna göre getirtilen ses kayıtlarında örgütsel tavır sergileyerek üyeliğini iptal ettirenler örgüt üyesi kabul edilirken, DİGİTÜRK'den memnun olmadığı için iptal ettirenler örgüt üyesi kabul edilmeyecek. Yargıtay aynı zamanda özgürlükçü düşünceye sahip kişilerin "düşünceye özgürlük" kapsamında DİGİTÜRK'ü iptal ettirdiğini söyleyenler de örgüt kapsamı dışına aldı.

BANK ASYA'NIN NORMAL MÜŞTERİLERİ ÖRGÜT ÜYESİ SAYILMAYACAK

Bank Asya'nın normal mudileri örgüt üyesi sayılmayacak. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin FETÖ-PDY davalarında örgüt üyeliğine dair önemli deliler arasında yer alan "Bank Asya'da hesabın olması" konusunda da kriterler belirlendi. Buna göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmalarında tutuklama ve gözaltı gerekçeleri arasında yer alan Asya Katılım Bankası A.Ş. de hesabın bulunmasını, örgüt üyeliği için delil sayılamayacağına karar verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, verdiği son kararda şöyle denildi: "BDDK'nın 29-05- 2015 tarihli kararı le temettü harç ortaklık hakları ile yönetim ve denetim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen ve 22 Temmuz 2016 tarihli kararı ile de 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107. maddesinin son fıkrası gereğince faaliyet izin kaldırılıncaya kadar yasal bankacılık faaliyetlerine devam eden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı Asya Katılım Bankası A.Ş.'de gerçekleştirilen rutin hesap hareketlerinin örgütsel faalyeti ya da örgüte yardım etmek kapsamında değerlendirilemeyeceği gözetilerek, sanık F.Y. nin Bank Asya'daki hesabı üzerinden gerçekleştirdiği mutad bankacılık işlemlerinin örgütsel faaliyet olarak kabul edilmesi kanuna aykırıdır"

BYLOCK KULLANSALAR BİLE DAHA AZ CEZA ALACAKLAR

FETÖ/PDY silahlı örgütüne üye olmak suçlamasıyla haklarında dava açılanlar, eğer örgütün talimatıyla bankada hesap açıp para yatırmamışlarsa, Bylock kullanıcısı bile olsalar daha az ceza alacaklar. Örgüt üyeliğinden mahkumiyet hükmü kurulurken örgütsel faaliyet sayısının azlığı veya fazlalığı verilecek cezanın artmasına veya azalmasına neden oluyor. Buna göre, FETÖ-PDY slahlı terör örgütü üyeler BANK Asya'da örgütün emir verdiği tarihlerde işlem yapmamışsa daha az ceza alacak.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, verdiği kararla örgütün talimatıyla para yatıran kişilerle, örgütten habersiz bankada hesap açıp işlem yapanları birbirinden ayıracaklarını göstermiş oldu.

FETÖ' YE HİMMET VE BAĞIŞ DA GÜNDEM DE

FETÖ-PDY Terör örgütüne himmet veren örgüt üyelerine ilişkin verilen kararlarda da yeni kriterler belirlendi. Bazı sanıkların birden fazla tarikata para yatırdığını ve bunu dini inancı gereği yaptığını ifade etmesi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu konuda da yeni kriterler belirledi.

Buna göre "himmet" adı altında örgüte mal yardımı yaptığı iddiasıyla mahkum olanlar, eğer başka din ve tarikatlara da yardım yaptıklarını delilleriyle ispatlıyorlarsa örgüt üyeliğinden beraat edilecekler.

FETÖ OKULLARINDA ÇOCUK OKUTMAK

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, çocuklarını FETÖ okullarında okutup, dershanelerine gönderenlere ilişkin olarak da kriterler belirledi. Yargıtay 16. Ceza Daresi, bu konuda verdiği kararlarda, "Sanığın çocuğunu örgüte müzahir okula göndermesi örgütsel faaliyet kapmasında kabul edilmez" görüşüne yer verdi.