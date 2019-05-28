Yaralıya müdahale etmeye çalışan sağlık personelleri, iki kişi tarafından sopayla dövüldü
Adana'da bir sağlık görevlisi ve hemşire eşi, otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan bir genç kıza çarptı. Yayaya müdahale etmek için arabadan inen çift, 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
Adana'da sağlık görevlisi Sinan Üçer (40) ve hemşire eşi Özlem Üçer (35) otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan D.Ç.'ye (15) çarptı. Hafif şekilde yaralanan yayaya müdahale eden çift, 2 kişi tarafından sopayla darbedildi.
Olay, Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sağlık görevlisi Sinan Üçer ve hemşire eşi Özlem Üçer otomobille hasta ziyaretinden dönerken, otobüsten inen D.Ç., aniden yola fırladı. Sinan Üçer'in fren yapmasıyla genç kızın kolu aracın dikiz aynasına çarptı. Bu sırada Sinan Üçer ve eşi Özlem Üzer, otomobilden inerek hafif yaralanan kıza müdahale etmek istedi. Toplanan kalabalığa hemşire olduğunu söyleyen Üçer, ambulansı arayarak D.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı.
''BABAM ÇOK KIZAR AMBULANS ÇAĞIRMAYIN''
Bu sırada D.Ç., "Kazayı kimseye söylemeyin, babam çok kızar, ambulans çağırmayın" dedi. Daha sonra olay yerinde bulunan 2 kişi, çifte sopalarla vurmaya başladı. Yüzüne aldığı darbeyle gözü moraran Özlem Üçer ve eşi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
KIZLARI SALDIRI ANINI GÖRÜNTÜLEDİ
Bu sırada otomobilde bulunan Üçer çiftinin 10 yaşındaki kızları tüm yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Anne ve babasının eli sopalı kişiler tarafından darbedildiğini gören P.Ü, çığlık atarak yardım istediği anları kaydetti. Polis ve sağlık görevlilerin olay yerine gelmesiyle saldırganlar kaçarken, D.Ç. ise yapılan müdahalenin ardından evine gitti. Saldırıya uğrayan Sinan Üçer ile Özlem Üçer, şikayetçi oldu.
''20 VEYA 30'LA GİDİYORDUK''
Adli Tıp Birimi'ne gelerek sağlık raporu alan Özlem Üçer, kendilerini darp eden kişilerin kimliklerinin belli olduğunu belirterek, "Biz 20 veya 30 ile gidiyorduk. Kız aniden önümüze fırladı. Fren yaptık, kolu dikiz aynasına çarptı. Otomobilden inerek, hemşire olduğumu söyledim, müdahale ettim. Yaralı kız, ambulans istemedi. 2 kişi eşime ve bana sopalarla saldırdı. Biz vurup kaçmadık, her şey çocuğumuzun gözü önünde oldu. Saldırganlardan şikayetçiyim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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iyi yapmışlar elleriniz dert görmesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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ülkenin psikoljisi bitik aga, ucurumdan yildirim hizi ile düsüyoruz, Rabbim sonumuzu hayr etsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Demek ki bazen çarpıp kaçmak lazımmışCevap Yaz Yayından Kaldır
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Utanma , onur , insanlık , dürüstlük tükenmek üzere. öyle haberler görüyorum ki inanamıyorum. Çok bozuldu herşey çok. . Herşeyden haberdar olmak , sosyal medya veya tv de bu kadar pisliği , şaşalı hayatları görmek , entrika , aldatma , çılgın partiler, çetecilik , kabadayılık , asmak kesmek vs gibi şeyleri izlemek , özenmek , keşfetmek hiç iyi gelmedi. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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herseyin basi egitim ben almanyada ilk mudahale egitimi almis ve halen bunu meslek olarak yapan bir kisiyim gecen yil ülkemizde sahit oldugumuz bir kazada agir yaralilara yardim etmek istedim ancak etraftaki meraklilara fotograf cekenlere bilincsiz bir sekilde yaralilarin ölümüne sakat kalmasina yol acabilecek sekilde onlarca kisi tarafinda araclardan cikartilmasina yine soktan cikmalari adina hic bir sey yapilmadigina müdahele etmek istedim hakaretler dahil bir dayak yemedigim kaldiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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