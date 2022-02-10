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Yaralı Puhuya belediye ekipleri sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaralı Puhuya belediye ekipleri sahip çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Puhuya Muradiye Belediyesi sahip çıktı.

MURADİYE, VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan Puhuya Muradiye Belediyesi sahip çıktı.

Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesinde yaralı halde Baykuş bulan duyarlı bir vatandaş, Muradiye Belediyesine haber verdi. Bunun üzerine ekipler, mahalleye giderek yaralı Puhuyu alıp ilçeye dönerken Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen ekipler yaralı Puhuyu alıp tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi. Puhu, tedavisi yapıldıktan sonra doğal ortama bırakılacağı belirtildi. - VAN

Yaralı Puhuya belediye ekipleri sahip çıktı

Yaralı Puhuya belediye ekipleri sahip çıktı

Yaralı Puhuya belediye ekipleri sahip çıktı

Yaralı Puhuya belediye ekipleri sahip çıktı

Yaralı Puhuya belediye ekipleri sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muradiye, Van, 3. Sayfa, Haberler

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