Yaralı güvercin tedavi altına alındı Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı güvercin tedavi altına alındı.

Iğdır'da bir vatandaş tarafından bulunan yaralı güvercin tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan bir personel tarafından yaralı bir güvercin bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler güvercini koruma altına aldı. Teslim alınan ve uçamaz halde bulunan güvercinin tedavisi yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacağı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA