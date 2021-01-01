Yaprak Özdemiroğlu kimdir? Yaprak Özdemiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaprak Özdemiroğlu hayatı ve biyografisi
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Yaprak Özdemiroğlu kimdir? Yaprak Özdemiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaprak Özdemiroğlu hayatı ve biyografisi

01.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 01.01.2021 19:23
Yaprak Özdemiroğlu kimdir? Yaprak Özdemiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaprak Özdemiroğlu hayatı ve biyografisi

Yaprak Özdemiroğlu, yer aldığı yapımlarla Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alıyor. Film müziklerinin babası Attila Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, birçok projeye dahil olmuştur. Peki, Yaprak Özdemiroğlu kimdir? Yaprak Özdemiroğlu kaç yaşında, nereli? Yaprak Özdemiroğlu hayatı ve biyografisi

Yaprak Özdemiroğlu Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Yaprak Özdemiroğlu hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Yaprak Özdemiroğlu, 14 Ağustos 1963 yılında Ankara'da doğdu. Yaprak Özdemiroğlu,Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özdemiroğlu aynı zamanda balerindir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır.

Özel hayatı

1993 yılında müzisyen İskender Paydaş ile evlendi. Ancak bu evlilik 2000 yılında sona erdi ve çift boşandı. İkinci evliliğini 2001 yılında eski manken Murat Erberger ile yaptı. 2010 yılında boşandı.

Filmografi

  • Kumsaldaki İzler - 2002
  • Üzgünüm Leyla - 2000
  • Zontellektüel Abdullah - 1994
  • Arkadaşım Şeytan - 1988
  • Yalnız Kadın - 1987
  • Merdoğlu Ömer Bey - 1986
  • Yarın Ağlayacağım/ Erkekler de Ağlar - 1986
  • Gülüşan - 1985
  • Çılgın Arzular - 1984
  • Fırtına Gönüller - 1984
  • Sevmek Yeniden Doğmak - 1984
  • Damga - 1984
  • Çaresizim - 1984
  • Dil Yarası - 1984
  • Feryat - 1983
  • Beyaz Ölüm - 1983
  • Şekerpare - 1983
  • Alişan - 1982
  • Dolap Beygiri - 1982
  • Şöhretin Sonu - 1981
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