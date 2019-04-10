Yanlış Bir Ölüm Haberi Alan Gülşen Yıkıldı: Kalpten Gidecektim

Ünlü şarkıcı Gülşen, ablasının öldüğü yönündeki haberleri teyit etmek için kendisini arayanlara sosyal medya hesabı Instagram'dan "Benim kalpten ölümüme sebep olacaktı" diyerek tepki gösterdi.

Gülşen, kendisini çok üzen bir olayla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulundu. Gülşen, kendisini arayan ve ablasının öldüğü yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını soran gazetecilere sitemde bulundu.

"KALPTEN ÖLÜMÜME SEBEP OLACAKLARDI"

Yaptığı paylaşımda ablasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gülşen bu kareye şunları yazdı: "Yanlış bir duyum alıp ablası ölmüş diye arayan gazeteci arkadaşlar benim kalpten ölümüme sebep olacaktı. O kadar kötüyüm ki hala… Çok şükür yine de."

ABLASI VE ABİSİ VAR

29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Gülşen, 3 çocuklu bir ailenin en küçük kızıdır. Gülşen'in bir abisi bir de ablası var.