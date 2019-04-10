Yanlış Bir Ölüm Haberi Alan Gülşen Yıkıldı: Kalpten Gidecektim
Şarkıcı Gülşen, ablasının öldüğü yönündeki yalan haberi teyit etmek için kendisini arayanlara sosyal medya hesabından sitem etti.
Ünlü şarkıcı Gülşen, ablasının öldüğü yönündeki haberleri teyit etmek için kendisini arayanlara sosyal medya hesabı Instagram'dan "Benim kalpten ölümüme sebep olacaktı" diyerek tepki gösterdi.
Gülşen, kendisini çok üzen bir olayla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulundu. Gülşen, kendisini arayan ve ablasının öldüğü yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını soran gazetecilere sitemde bulundu.
"KALPTEN ÖLÜMÜME SEBEP OLACAKLARDI"
Yaptığı paylaşımda ablasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gülşen bu kareye şunları yazdı: "Yanlış bir duyum alıp ablası ölmüş diye arayan gazeteci arkadaşlar benim kalpten ölümüme sebep olacaktı. O kadar kötüyüm ki hala… Çok şükür yine de."
ABLASI VE ABİSİ VAR
29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Gülşen, 3 çocuklu bir ailenin en küçük kızıdır. Gülşen'in bir abisi bir de ablası var.
-
Ablanı bilmem de sen ölürsen bir taş daha düşmüş olur şu yalan dünyadan . :)))Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Sende gitsen fena olmaz temizlik olurCevap Yaz 51 5 Yayından KaldırEDA: Zerrece sevmem bu kadını tipik trabzon kızı bilmiş kokoş vasat halleri klaslık sanan kendi çapında biri yanlız ölmesini istemek hastamısınız ya siz? Bu anne olmuş çocugu var vicdanınız damı yok o nasıl bir dilek ya ?1 Yayından Kaldır
-
artistlerin ölümü temizliktir.Cevap Yaz 51 3 Yayından Kaldır
-
ÖLMEYECEK Mİ ENİNDE SONUNDA. SEN DE ÖL DE KURTULSUN BU TÜRK MİLLETİ KAN EMİCİ MİKROPCevap Yaz 91 1 Yayından Kaldır