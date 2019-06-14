Yangından kurtarılan Özge'den dehşete düşüren iddia: Annem beni diri diri yakacaktı

Yangından kurtarılan Özge'den dehşete düşüren iddia: Annem beni diri diri yakacaktı

Bolu'da, evlerinde yangın çıkan Özgül Özge Koçak, tartıştığı annesinin perdeleri tutuşturarak, evi ateşe verdiğini hem kendisini hem de apartman sakinlerini öldürmeye çalıştığını iddia etti.

Bolu'da, 5 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Genç kız, evi annesinin bilerek yaktığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Saat 14.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bandakçıoğlu Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Hemşire Kadriye A. ile kızı Özgül Özge Koçak'ın birlikte yaşadığı evden yükselen dumanları gören apartman sakileri, itfaiyeyi aradı. Bu sırada Özgül Özge Koçak, alevlerin arasından kurtulup dışarı çıkmayı başardı.

"ONU NİYE ÇIKARIYORSUNUZ?"

İçeride kalan annesi Kadriye A. ise gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Annesi evden çıkartılırken, genç kızın, "Onu niye çıkarıyorsunuz?" diye bağırması herkesi şok etti.

Özgül Özge Koçak, sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında olaydan önce annesiyle tartıştıklarını belirterek, "Perdeleri yaktı. Beni ve bütün apartmanda yaşayanları öldürmeye çalıştı. Şikayetçi olacağım" dedi.

Koçak ayrıca evde kedisinin olduğunu söyledi. İtfaiye ekiplerinin içeride aradığı kedinin yangın sırasında dışarı kaçtığı belirlendi.

Yangın kontol altına alınırken anne-kızı ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızının sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiye yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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