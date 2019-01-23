Kerç Boğazı'ndaki Faciada Ölen Genç, Bedelli Askerlik İçin 20 Gün Önce Gemide İşe Başlamış
Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybeden Semih Solak'ın mayıs ayında bedelli askerliğe gitmek için hazırlık yaptığı ve gemideki işine 20 gün önce başladığı ortaya çıktı.
Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybeden ikinci çarkçı Semih Solak'ın mayıs ayında askere gitmek için hazırlık yaptığı ve bu işe 20 gün önce başladığı ortaya çıktı. Solak'ın Çanakkale'nin Biga ilçesi Balıklıçeşme köyündeki babaevine gelen yetkililer, aileye acı haberi verdi. Daha sonra ailenin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.
11 MAYIS'TA BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKTI
Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Sadık Solak, oğlunun 11 Mayıs'ta bedelli askerlik görevine başlamak üzere izne ayrılıp Çanakkale'ye dönmeyi planladığını söyledi.
"OĞLUMLA 2 GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK"
Oğlunun askere gidene kadar 3-4 ay için "Candy" adlı gemiye çalışmaya gittiğini anlatan Solak, şöyle devam etti:
"Televizyonda haberlerden izledik. Oğlum 20 gün oldu bu gemiye gideli. 20 gündür o gemideydi. İstanbul'dan indi, Suriye'ye gitti. Ben gemiye gittikten sonra öğrendim tanker olduğunu. Suriye'den döndüler, Rusya'ya gittiler. Rusya'dan doğal gaz herhalde yüklenmiş. İki gün önce oğlumla internetten canlı görüştük. 'Baba yükledik açıklarda bekliyoruz. Şirketin diğer gemisi gelecek. Ona aktarma yapacağız. Ondan sonra tekrar dolum yapıp Suriye'ye gideceğiz.' dedi."
TELEFONLA ULAŞAMADI SONRA ÖLÜM HABERİ GELDİ
Baba Sadık Solak, televizyonda yangınla ilgili haberleri izleyince söz konusu iki gemiden birinin oğlunun bulunduğu tanker olduğundan şüphelendiğini dile getirdi.
Telefonla aradığında oğluna ulaşamadığını, ardından ölüm haberini aldıklarını ifade eden Solak, cenazenin Kırım'da hastane morgunda olduğunu öğrendiklerini aktardı.
"BOŞTA KALMAYAYIM DİYE GEMİYE GİTTİ"
Geminin sahibi olan şirketin yetkililerine ulaşamadığı bilgisini veren Solak, "Telefon etti, 'Baba geliyorum.' dedi. 'Oğlum nisana kadar çalışacaktın, ne oldu?' dedim. 'Bilmiyorum, çarkçıbaşı bizi takım olarak indirdi.' dedi. İki saat sonra tekrar aradı. 'Baba başka bir gemiden haber aldım. Beni çağırdılar. O gemiye gidiyorum, gelmeyeceğim.' dedi. Bir akşam İstanbul'da kaldı. Tekrar bu şirkete geçti. '3-4 ay boşta kalmayayım.' dedi. 3-4 ay sonra 11 Mayıs'ta bedelli askerliğine gidecekti." diye konuştu.
Cenazenin teslimiyle ilgili herhangi bir bilgileri olmadığını kaydeden Solak, bu konuda Türk yetkililerden haber beklediklerini sözlerine ekledi.
KERÇ BOĞAZI'NDAKİ FACİADA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.
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deniz ve hava tehlikleli iş güvenliği kontrol bak daha yeni bir futbolcu uçağı ile kaybolmuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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DEVLET OKADAR TARAMIZ VARDIYORSA BEDELLI AWKERLIGI KALDIRSIN NIYE FAKIRIN ANASI NIYE AGLIYOR O ANA DEYILMIYDI ON BES TEMMUZDA SOKAGA ILK INEN EVLADIYLA O BABA DEYILMIYDI EVLADIYLA TANKLARA GOGUS GERENCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Konunun bedelli ile ne alakası var cidden anlamş değilim . Milliyetçi biri olarak isteyen yapar istemeyen yapmaz kime ne bize ne ayrıca yanarak ölenler şehittir inşallah , kardeşimizde mertebeye ulaşmıştır . Bedelli neye vesile olmuş görene !Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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herşeyin bir bedeli var illakiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ŞEHİTLİK HER KULA NASİP OLMAZCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır