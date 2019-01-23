Kerç Boğazı'ndaki Faciada Ölen Genç, Bedelli Askerlik İçin 20 Gün Önce Gemide İşe Başlamış

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybeden ikinci çarkçı Semih Solak'ın mayıs ayında askere gitmek için hazırlık yaptığı ve bu işe 20 gün önce başladığı ortaya çıktı. Solak'ın Çanakkale'nin Biga ilçesi Balıklıçeşme köyündeki babaevine gelen yetkililer, aileye acı haberi verdi. Daha sonra ailenin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.

11 MAYIS'TA BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKTI

Gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Sadık Solak, oğlunun 11 Mayıs'ta bedelli askerlik görevine başlamak üzere izne ayrılıp Çanakkale'ye dönmeyi planladığını söyledi.

"OĞLUMLA 2 GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK"

Oğlunun askere gidene kadar 3-4 ay için "Candy" adlı gemiye çalışmaya gittiğini anlatan Solak, şöyle devam etti:

"Televizyonda haberlerden izledik. Oğlum 20 gün oldu bu gemiye gideli. 20 gündür o gemideydi. İstanbul'dan indi, Suriye'ye gitti. Ben gemiye gittikten sonra öğrendim tanker olduğunu. Suriye'den döndüler, Rusya'ya gittiler. Rusya'dan doğal gaz herhalde yüklenmiş. İki gün önce oğlumla internetten canlı görüştük. 'Baba yükledik açıklarda bekliyoruz. Şirketin diğer gemisi gelecek. Ona aktarma yapacağız. Ondan sonra tekrar dolum yapıp Suriye'ye gideceğiz.' dedi."

TELEFONLA ULAŞAMADI SONRA ÖLÜM HABERİ GELDİ

Baba Sadık Solak, televizyonda yangınla ilgili haberleri izleyince söz konusu iki gemiden birinin oğlunun bulunduğu tanker olduğundan şüphelendiğini dile getirdi.

Telefonla aradığında oğluna ulaşamadığını, ardından ölüm haberini aldıklarını ifade eden Solak, cenazenin Kırım'da hastane morgunda olduğunu öğrendiklerini aktardı.

"BOŞTA KALMAYAYIM DİYE GEMİYE GİTTİ"

Geminin sahibi olan şirketin yetkililerine ulaşamadığı bilgisini veren Solak, "Telefon etti, 'Baba geliyorum.' dedi. 'Oğlum nisana kadar çalışacaktın, ne oldu?' dedim. 'Bilmiyorum, çarkçıbaşı bizi takım olarak indirdi.' dedi. İki saat sonra tekrar aradı. 'Baba başka bir gemiden haber aldım. Beni çağırdılar. O gemiye gidiyorum, gelmeyeceğim.' dedi. Bir akşam İstanbul'da kaldı. Tekrar bu şirkete geçti. '3-4 ay boşta kalmayayım.' dedi. 3-4 ay sonra 11 Mayıs'ta bedelli askerliğine gidecekti." diye konuştu.

Cenazenin teslimiyle ilgili herhangi bir bilgileri olmadığını kaydeden Solak, bu konuda Türk yetkililerden haber beklediklerini sözlerine ekledi.

KERÇ BOĞAZI'NDAKİ FACİADA 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: AA