Yangında Öldüğü Sanılan 1 Çocuk Annesinin 10 Bin Lira için Katledilip Evinin Kundaklandığı Ortaya Çıktı

İstanbul Kartal'da geçen hafta evinde çıkan yangında öldüğü sanılan 37 yaşındaki Feride Genç'in, 10 bin lira için öldürülüp evinin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yangının ertesi günü gözaltına alınan 1 şüphelinin yüzünde tırnak ve boğuşma izleri görüldü. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemecetutuklandı.

3 yıl önce eşini kaybeden Feride Genç (37), 4.5 yaşındaki oğluyla birlikte Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşıyordu. Geçen pazartesi sabahı çocuğunu kreşe bırakan genç kadın, işe gitmeyip evine döndü.

YANGIN ÇIKAN EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Genç'in kaldığı dairede saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Eve giren itfaiye ekiplerinin yoğun duman arasında bulduğu kadının öldüğü anlaşıldı. Polis, toprağa verilen Feride Genç'in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını belirledi.

EŞİNİN ARACINI 10 BİN 750 TL'YE SATTI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; soruşturmada Genç'in, 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 TL liraya sattığı öğrenildi. Kamera kayıtlarında, işlem sırasında kadının yanında bir kişi daha olduğu saptandı. Bu kişinin Muharrem K. olduğu anlaşıldı.

ŞÜPHELİNİN YÜZÜNDE TIRNAK VE BOĞUŞMA İZLERİ GÖRÜLDÜ

Yangının ertesi günü gözaltına alınan şüphelinin yüzünde tırnak ve boğuşma izleri görüldü. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Muharrem K.'nin olay günü Feride Genç ile eve gittiği ve para yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

EVİ ATEŞE VERDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN ZANLI TUTUKLANDI

Genç kadını öldürdüğü evdeki paraları aldıktan sonra evi ateşe verip kaçtığı ileri sürülen Muharrem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.