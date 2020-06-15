Yangına giden itfaiye eri, kalp krizi geçirdi
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Yangına giden itfaiye eri, kalp krizi geçirdi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yanına müdahaleye giden itfaiye erlerinden Uğur Çetin (31), kalp krizi geçirdi.

Yangına giden itfaiye eri, kalp krizi geçirdi
15.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:06

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yanına müdahaleye giden itfaiye erlerinden Uğur Çetin (31), kalp krizi geçirdi. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Çetin, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Efeler Mahallesi 2288 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye aracının yanında destek ekip olarak bekleyen itfaiye erlerinden evli 1 çocuk babası Uğur Çetin, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çetin'e ilk müdahaleyi yapan meslektaşları, olay yerinde bekleyen 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetin'in duran kalbi, kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, buradan da Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, itfaiye eri Uğur Çetin'in destek ekibi olarak dışarıda beklediğini o sırada kalp krizi geçirdiğini belirterek, "Yangına 4 ekip müdahale için gitti. 2 ekip yangına yeterli olunca, diğer iki ekip ise dışarıda destek ekibi olarak bekledi. Uğur Çetin arkadaşımızda arabanın başında beklerken aniden fenalaştı ve yere yığıldı. Mesai arkadaşları ilk müdahaleyi yaptı. Dumandan zehirlenme söz konusu değil. Kalp krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Bilinci şu an için kapalı" diye konuştu.

Bu arada evdeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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