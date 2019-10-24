Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı

Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı

İstanbul Havalimanı girişinde yanan minibüs olayına giden polis arabası, minibüsün çarpmasıyla alev aldı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesiyle iki araç söndürüldü.

24.10.2019 12:04
Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı

İstanbul Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi. Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı. İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Yangına müdahale için olay yerine giden polisler talihsiz an yaşadı. Alev içinde kalan minibüs, polis aracına kayarak çarptı. Alevler içinde kalan iki araç itfaiyenin gelmesiyle söndürüldü. Yaşanan kaza ise anbean kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
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