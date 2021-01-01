Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
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Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

01.01.2021 02:48 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:52
Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

YALOVA'da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama noktasında durdurulan ticari takside bulunan yolcudan uyuşturucu çıktı.

YALOVA'da yılbaşı tedbirleri kapsamında uygulama noktasında durdurulan ticari takside bulunan yolcudan uyuşturucu çıktı. Olay ile ilgili ticari taksi şoförü ve yolcu gözaltına alındı.

Çiftlikköy ilçesinde yılbaşı nedeniyle polis ekipleri kontrol noktası oluşturdu. Önlem alan polis ekipleri saat 21.40 sıralarında A.A. yönetimindeki ticari taksi sürücüsünü durduruldu. sürücünün davranışlarından şüphelenen polisin yaptığı aramada ticari takside yolcu olara bulunan M.P.'nin üzerinden 4 ayrı şeffaf poşet içerisinde toplam 483 gram metamfetamin ele geçirildi. Ticari taksi şoförü ve yolcu gözaltına alındı.


Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
Yalova'da takside yapılan aramada yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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