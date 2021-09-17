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Yalancılar ve Mumları konusu ne? Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimler?

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Yalancılar ve Mumları konusu ne? Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimler?

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan dizi Yalancılar ve Mumları konusu ve oyuncuları araştırılmakta. Peki, Yalancılar ve Mumları konu ne? Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumları ne zaman başlayacak? Yalancılar ve Mumları oyuncu kadrosu nedir?

Medyapım imzası taşıyacak olan Yalancılar ve Mumları dizisi FOX TV'de yayınlanacak.İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanan dizi ldukça merak edilmekte. Peki, Yalancılar ve Mumları konu ne? Yalancılar ve Mumları oyuncuları kimler? Yalancılar ve Mumları ne zaman başlayacak?Yalancılar ve Mumları oyuncu kadrosu nedir? İşte detaylar haberimizde…

Ceyda, Elif, Meliha ve Şebnem adlı dört arkadaşın aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Elif'in (Ceren Moray) hayatının kırılma noktası eşi Engin'in (İsmail Demirci) kaybolmasıdır. Kızı Sumru ile ayakta durma savaşı veren ve kafe işleten Elif'in yolu kızının okul arkadaşı Pelin'in babası Yakup (Feyyaz Duman) ve bakıcısı Şerife'yle (Melike Güner) kesişir ve her şey allak bullak olur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Medyapım imzası taşıyan uyarlama olarak yayınlanacak olan Yalancı ve Mumları dizisinin önceki ismi Metresler olarak duyurulmuştu. Bu ismi Türk seyircisinin benimsemeyeceği düşünülerek dizinin adı Yalancı ve Mumları olarak belirlendi. Yalancı ve Mumları dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak olup Yalancı ve Mumları dizisi oyuncu kadrosu için hala görüşmeler devam etmektedir.

Yalancı ve Mumları dizisi Amerikan uyarlaması bir diziden uyarlanacak. Dört kadının aşk hayatları, ilişkileri, sırları, yalanları ve hepsinden önemlisi arkadaşlık ilişkileri anlatılacak. Dört kadının hayatının anlatıldığı Yalancı ve Mumları dizisi için görüşmeler devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturduğu Yalancı ve Mumları dizisinde Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, İlker Kaleli, Ceren Moray, Feyyaz Duman, Burcu Gölgedar ve İsmail Demirci rol alacağı konuşuluyor.

Yalancılar ve Mumları, Med Yapım imzalı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun yaptığı, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan, dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Mistresses dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Elçin Sangu, Ceren Moray, Feyyaz Duman ve Şafak Pekdemir paylaşmaktadır.

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