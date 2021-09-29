Yalancılar ve Mumları 3. Tanıtımı | 3 Ekim Pazar FOX'ta!
Yalancılar ve Mumları ilk bölümüyle 3 Ekim Pazar 20.00'de FOX'ta!
Yalancılar ve Mumları ilk bölümüyle 3 Ekim Pazar 20.00'de FOX'ta!
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Oyuncular:
Elçin Sangu (Meliha)
Ceren Moray (Elif)
Feyyaz Duman (Yakup)
Şafak Pekdemir (Şebnem)
Burcu Gölgedar (Leyla)
Melike Güner (Şerife)
ve
İsmail Demirci (Engin)
İlker Kızmaz (Hasan)
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