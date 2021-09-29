Yalancılar ve Mumları ilk bölümüyle 3 Ekim Pazar 20.00'de FOX'ta!

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Oyuncular:

Elçin Sangu (Meliha)

Ceren Moray (Elif)

Feyyaz Duman (Yakup)

Şafak Pekdemir (Şebnem)

Burcu Gölgedar (Leyla)

Melike Güner (Şerife)

ve

İsmail Demirci (Engin)

İlker Kızmaz (Hasan)

#YalancılarVeMumları #MedYapım #YeniDizi

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