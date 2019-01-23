Yakışıklı Oyuncu Utku Ateş, Erkenci Kuş'un Kadrosuna Dahil Oldu
Yakışıklı oyuncu Utku Ateş, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'a dengeleri değiştirecek yeni bir oyuncu katıldı. Diziye TRT'in sevilen dizisi Egenin Hamsisi'nden Utku Ateş dahil oldu.
YAKIŞIKLI OYUNCU ERKENCİ KUŞ'A TRANSFER OLDU
Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini oynadığı diziye yeni bölümde genç oyuncu Utku Ateş de katılacak. TRT'nin "Ege'nin Hamsisi" adlı komedi dizisinde Sinan rolüne hayat veren Utku Ateş "Erkenci Kuş"un ekibine dahil oldu.
YAKIŞIKLILIĞIYLA DAMGA VURACAK
Yakışıklı oyuncunun Erkenci Kuş'un kadrosuna dahil olması ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Utku Ateş'in dizide Can Yaman'ın yakışıklılığını dama attıracak gibi yorumlar yapılmaya başlandı.
UTKU ATEŞ KİMDİR?
"Kurt Seyit ve Şura" ile "Çilek Kokusu" dizilerinde de gördüğümüz Utku Ateş, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladıktan sonra Craft Atölye Oyunculuk Eğitimi ve Akademi 35.5 Sahne Sanatları'nda Oyunculuk Eğitimi aldı.
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şuraya çağatay ulusoy u koyun hepsi geride kalsın, bunlar da kendini yakışıklıymiş gibi hissetmesin ne olduklarını görsünlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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ACAYİP ENTERESAN BİR TİP.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu mu yakışıklı :) çokçirkinCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Yakışıklılık o kadar önemli değil önemli olan işlevsellikCevap Yaz Yayından Kaldır
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hiç sevmiyorum bu diziyiCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır