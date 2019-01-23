Yakışıklı Oyuncu Utku Ateş, Erkenci Kuş'un Kadrosuna Dahil Oldu

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'a dengeleri değiştirecek yeni bir oyuncu katıldı. Diziye TRT'in sevilen dizisi Egenin Hamsisi'nden Utku Ateş dahil oldu.

YAKIŞIKLI OYUNCU ERKENCİ KUŞ'A TRANSFER OLDU

Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini oynadığı diziye yeni bölümde genç oyuncu Utku Ateş de katılacak. TRT'nin "Ege'nin Hamsisi" adlı komedi dizisinde Sinan rolüne hayat veren Utku Ateş "Erkenci Kuş"un ekibine dahil oldu.

Utku Ateş

YAKIŞIKLILIĞIYLA DAMGA VURACAK

Yakışıklı oyuncunun Erkenci Kuş'un kadrosuna dahil olması ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Utku Ateş'in dizide Can Yaman'ın yakışıklılığını dama attıracak gibi yorumlar yapılmaya başlandı.

Demet Özdemir ve Can Yaman

UTKU ATEŞ KİMDİR?

"Kurt Seyit ve Şura" ile "Çilek Kokusu" dizilerinde de gördüğümüz Utku Ateş, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladıktan sonra Craft Atölye Oyunculuk Eğitimi ve Akademi 35.5 Sahne Sanatları'nda Oyunculuk Eğitimi aldı.