Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı

Serenay Sarıkaya ile ayrıldıktan sonra kendini tatil için Bodrum'a atan Kerem Bürsin, facianın eşiğinden döndü. Tekneden düşen genç oyuncunun omurgası kırıldı.

5.08.2019 14:40
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı

Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık aşkını noktalayan Kerem Bürsin, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneyle denize açılan yakışıklı oyuncu düşerek omurgasını kırdı.

OMURGA KIRIĞI TEŞHİSİ KONULDU

Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin'e "omurga kırığı" teşhisi kondu.

FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Yaklaşık 10 gündür fizik tedavi gören ve korse kullanan başarılı oyuncunun sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

İLİŞKİLERİNİ YIPRANDIĞI GEREKÇESİYLE NOKTALAMIŞLARDI

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ilişkilerinin yıprandığı gerekçesiyle 3,5 yıllık beraberliklerine geçtiğimiz Nisan ayında son vermişti.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.