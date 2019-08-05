Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Serenay Sarıkaya ile ayrıldıktan sonra kendini tatil için Bodrum'a atan Kerem Bürsin, facianın eşiğinden döndü. Tekneden düşen genç oyuncunun omurgası kırıldı.
Serenay Sarıkaya ile 3,5 yıllık aşkını noktalayan Kerem Bürsin, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde talihsiz bir kaza geçirdi. Tekneyle denize açılan yakışıklı oyuncu düşerek omurgasını kırdı.
OMURGA KIRIĞI TEŞHİSİ KONULDU
Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin'e "omurga kırığı" teşhisi kondu.
FİZİK TEDAVİ GÖRÜYOR
Yaklaşık 10 gündür fizik tedavi gören ve korse kullanan başarılı oyuncunun sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.
İLİŞKİLERİNİ YIPRANDIĞI GEREKÇESİYLE NOKTALAMIŞLARDI
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ilişkilerinin yıprandığı gerekçesiyle 3,5 yıllık beraberliklerine geçtiğimiz Nisan ayında son vermişti.
YORUMLAR (7)
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cok cok önemli bir haber! böyle kaliteli haberlere can kurban!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu arkadaş omurgalılar sınıfındanmıymışCevap Yaz Yayından Kaldır
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Berna keklik çok guzel bir bayan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bende ekmek parası için inşaatın 2. katından düşüp kolumu kırmıştım ama haberlere çıkmadım hiç demekki ünlülerin canı bizden daha değerliCevap Yaz 23 Yayından Kaldır
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Günaydın1 Yayından Kaldır
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Açık havada sigara içmeyin lütfen canı çekip te alamayan insanlar var. .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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her sene düşüyo maşallah bilmiyosan binme kardeşimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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