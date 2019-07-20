Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, askerlik nasıl geçti sorusuna yaşlılık fotoğrafıyla cevap verdi
'Elimi Bırakma' dizisinin yakışıklı başrol oyuncusu Alp Navruz, üç hafta önce gittiği vatani görevini tamamladı. Navruz, askerlik sorularına ilginç bir paylaşımla cevap verdi.
Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, üç haftalık vatani görevini tamamladı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Navruz, "Askerlik nasıl geçti" sorularına son dönemin popüler uygulaması yaşlandırma programında çektiği fotoğrafı ile cevap verdi.
ÇEKİMLERE BAŞLADI
Navruz'un 'Cenk' karakterini canlandırdığı Elimi Bırakma dizisinin çekimlerinin Temmuz ayının son haftası başlayacağını öğrenmesinin ardından hazırlıklara başladı. Yoğun bir hazırlık kampına gireceği iddia edilen Navruz, bir yandan 'Elimi Bırakma' dizisinin çekimlerine hazırlanırken diğer yandan reklam yüzü olduğu markanın Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanan yeni sezon çekimlerine de hazırlanacak.
YORUMLAR (1)
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tabi dile kolay 18 gün askerlik her baba yapamaz insanı yıpratır yaşlandırır hele birde o uzun sürede parasız kalmıştırCevap Yaz Yayından Kaldır
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