Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler için kurban kestiler
Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel için cezaevi önünde kurban kesildi.
Pendik'te içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler bugün tahliye edildi. Yakınları, Hasan ve Hüseyin Sel için cezaevi önünde kurban kesti.
Yakınları Sel kardeşlerin tahliyesinin ardından Maltepe cezaevinin önündeki yeşillik alanda kurban kesti. Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan ilk duruşmanın ardından tahliye edildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında iki zanlı, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
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Gelişmeler ülkemizin adalete ve huzura susadığını gösteriyor. O huzuru sağlayacak tek lider Ali Babacandır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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mafya babasını karşılar gibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ARDA TURAN IN HASTANE BASMASI RUHSATSIZ SİLAH İLE YANINDA KAR KALDI. SEL KARDEŞLERİN ÇİRKEFLİĞİ YANINA KAR KALMAMALICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Olamaz boyle bir sey allah adalet isterCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yazik ama ne yazik Adalet bumu magandalik yap yanina ker kalsinbu nebicim adalettir ki yazIIIIIIIIIIIIIIIIIIKKKKKKKKKKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tiplerine bakin Allah askina bunlarin yaptigi tatlida yenmezCevap Yaz 20 3 Yayından Kaldır
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Bence dikkat etmeleri gerek dışarısı onlar için daha tehlikeli olabilir.Cevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır
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yazık tek kelıme lleCevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
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Dunyanin hicbir yerinde 20 yila kadar hapis istenmezdi adammi oldurduler sanki, Dogru bir karar en fazla 6 ay hapis. Sicilleri temiz ise beraat ederler. TC bir muz cumhuriyeti degil hele hele sosyal medya istiyor diye hicbir karar sosyal medyaya gore verilmez. Ana yasamiz var AB ulkelerinden alinmis tamamen demokratik! Yerinde bir karar bence abartmayin, mobese kameralarindan hakim gormustur olayin aslini!Cevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
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1 nusubet 1000 nasihata bedeldir basına gelince anlarsın adaleti gerzekYayından Kaldır