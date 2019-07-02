Yakın Gelecekte Hangi Teknoloji Şirketleri Yükselişe Geçecek?

Bugünün teknoloji şirketi kurucuları, inovasyon dünyası konusunda birçok bilgiye sahip. Bu sebeple hangi girişimci firmanın neden başarılı ya da başarısız olduğunu kolaylıkla söyleyebiliyorlar.

VisualCapitalist, hangi girişimlerin başarılı olacağına dair bir grafik yayınladı. 529 şirket kurucusunun katıldığı araştırmada kuruculara göre hangi girişimlerin başarılı olacağı ortaya kondu.

Araştırmanın verileri incelendiği zaman Stripe'ın birincilik koltuğuna oturduğu görüldü. 2013 yılında 1,8 milyar dolar değerindeki şirketin bugünkü değeri 22 milyar dolar. Bu sebepten dolayı kurucular, Stripe'ın gelişmeye devam edeceğini öngördü.

Kurucuların başarılı olacağını iddia eden şirketlerin büyük bir çoğunu halihazırda piyasada kendine yer edinen isimler oluşturdu. Bu isimlerin arasındaysa Uber, Lyft, Pinterest ve Slack gibi kuruluşlar yer aldı.

Silicon Vadi'sinin ekosistemini şekillendirme konusunda PayPal Mafia'nın da ciddi bir rol üstlendiğini belirtmekte fayda var. Bir grup girişimci ve yatırımcı; YouTube, SpaceX, Planatir ve LinkedIn gibi isimleri ortaya çıkardı. Bu dördü de araştırmada kendine yer buldu.

Kurucular ve yatırımcılar, listede bulunan isimleri 'geleceğin teknolojisinin kurucuları' olarak adlandırdı.