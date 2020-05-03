Yağmur kazaya neden oldu, sürücü yaralandı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, etkili olan sağanak yağış kazaya neden oldu.

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, etkili olan sağanak yağış kazaya neden oldu. Kazada, otomobil şarampole yuvarlanırken, sürücü Ozan Kanyılmaz (21), yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ozan Kanyılmaz yönetimindeki 45 U 4037 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Kanyılmaz, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kanyılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA