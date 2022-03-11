TARIM ve Orman Bakanlığı'nca Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın- Sultanhisar, Aydın- Yenipazar, Karabük- Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafik havzalarında yağlık ayçiçeğinin destekleme kapsamına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan '2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile 2022 yılında verilecek ilave desteklerin nerelerde yapılacağı netleşti. 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya yükseltilmişti. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de girişimleriyle ek bütçenin hangi alanlarda kullanılacağı belirlendi ve Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlandı.

Yayımlanan karar kapsamında, bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde 5'i geçmemek üzere istihdam edilen her bir tarım danışmanına ödenen ve 46 bin lira olan tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 52 bin liraya yükseltildi. Son olarak yayımlanan karar kapsamında yağlık ayçiçeği üretimini artırmak için Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas-Hafik havzalarında yağlık ayçiçeği destekleme kapsamına alındı.?