Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı
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Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı Sarıyer'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi.

Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de yağmur sonrası kayganlaşan yolda trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada biri 18 aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Bahçeköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alman plakalı aracın sürücüsü Ömer Keskin, yağmurun da etkisiyle aracın kontrolünü kaybetti. Önce karşı taraftan gelen Yılmaz Aktaş yönetimindeki 34 TD 8942 plakalı otomobile çarpan araç, ardından karşı şeride geçerek 34 DYP 706 otomobile çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada biri 18 aylık bebek olmak üzere 3 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Polis ekipleri şoförlere alkol testi yaptı. Sürücülerin alkollü olmadığı tespit edilirken kullanılmayan hale gelen araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazadan sonra otomobil sürücülerinin yakınları da olay yerine geldi. Yakınlarının sağ salim olduğunu gören dostları büyük bir sevinç yaşayarak birbirlerine sarıldı.

Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı
Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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Yağış sonrası kayganlaşan yolda kaza: 1'i bebek 3 yaralı - Haberler
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