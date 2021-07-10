Yabancı gençlerden Başkan Akçadurak'a ziyaret
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Yabancı gençlerden Başkan Akçadurak'a ziyaret

Yabancı gençlerden Başkan Akçadurak'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve AIESEC Gençlik Organizasyonu İşbirliğinde Ülkemize gelen yabancı gençler, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Kütahya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve AIESEC Gençlik Organizasyonu İşbirliğinde Ülkemize gelen yabancı gençler, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan'da katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Kütahya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve AIESEC Gençlik Organizasyonu İşbirliğinde Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Tunus ve Pakistan'dan gelen yabancı misafirlerimizi ilçemizde misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda ilçemizin doğal güzellikleri olan bölgemizin en önemli turizm merkezi Muratdağı Termal Turizm Merkezimiz başta olmak üzere tarihi ve kültürünü farklı kültürlere aktarmanın sevincini yaşamaktayız" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Yabancı gençlerden Başkan Akçadurak'a ziyaret
Yabancı gençlerden Başkan Akçadurak'a ziyaret
Yabancı gençlerden Başkan Akçadurak'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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