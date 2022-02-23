Yaban hayat önce rehabilite ediliyor, sonra doğayla buluşturuluyor

Hayvan rehabilitasyon merkezi

Rehabilitasyon merkezindeki hayvanlar Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Andreikovo köyünde vahşi hayvanların rehabilitasyonu için oluşturulan merkez, rehabilite edilen ve merkezde kalmaya devam eden 600'e yakın konuğunu ağırlıyor. Doğadaki birçok vahşi hayvan türünün çeşitli nedenlerden dolayı getirilerek rehabilite edildiği merkez, Moskova Doğa Yönetimi ve Çevre Koruma departmanına gelen ihbar telefonlarıyla koordineli hareket ediyor. Rehabilitasyonu ve sağlık kontrolleri tamamlanan hayvanlar uygun koşullarda doğaya bırakılıyor.