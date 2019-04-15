WikiLeaks'in Kurucusu Assange'ın Büyükelçilikte İç Çamaşırıyla Kaykaya Binerken Görüntüleri Ortaya Çıktı
WikiLeaks'in kurucusu olan ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Julian Assange'ın, Ekvador Büyükelçiliği'nde iç çamaşırıyla kaykaya binerken görüntüleri ortaya çıktı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli yazışmalarını yayınlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in, Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı odada, şortla kaykay yaptığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.
İspanya'nın ünlü gazetelerinden El Pais'de geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haberde Julian Assange'ın, Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı odadaki gizli kamera görüntüleri yer aldı.
ELİNDE FOTOĞRAF MAKİNESİYLE MİSAFİR AĞIRLADI
Görüntülerde Assange'ın, şortla odada kaykaya bindiği, başka görüntülerde ise elinde fotoğraf makinesiyle odasında misafir ağırladığı görüldü.
11 NİSAN'DA GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çok sayıda yazışmasını sitesi Wikileaks aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara yol açan Assange, 2012'den beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyordu. Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.
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burhan davar diye biri aciklama yapmis 2000 nüfüslü olsa sadec 3 oy fark olurdu tama secimi kazanmak icin 1 oy yeterlimi degilmi , su anlasiliyorki bulundugun mertebe hakkin degil torpille gelmisin cünkü zeka sifir, tekrar tekra saydinitz yine kaybetiniz adiligin kimseye yarari olmaz dürüst olun akpve ortakleri.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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binali bey istanbullulardan cevap istemiş vereyim, oy farkı neden lehine artıyor cevap basit başkanlık seçimlerinde olduğu gibi işe hile hurda karıştırıyorsunuz da ondan başkanlık seçimlerinde adamlarınız usulsuzluklerin hepsini örtpas etti itirazlar sonuçsuz kaldı ama mesele kendi menfaatiniz olunca süreci kendi lehinize işletmeyi biliyorsunuz. zerre hakkım varsa haram zıkkım olsunCevap Yaz 13 3 Yayından KaldırDAĞER: yürü git teneke2 1 Yayından Kaldır
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birilerinin başına püsküllü belaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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EE nolmuş yani. Sanki eve karı atmışCevap Yaz 4 Yayından Kaldır