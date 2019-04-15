WikiLeaks'in Kurucusu Assange'ın Büyükelçilikte İç Çamaşırıyla Kaykaya Binerken Görüntüleri Ortaya Çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli yazışmalarını yayınlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'in, Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı odada, şortla kaykay yaptığı görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

İspanya'nın ünlü gazetelerinden El Pais'de geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir haberde Julian Assange'ın, Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı odadaki gizli kamera görüntüleri yer aldı.

ELİNDE FOTOĞRAF MAKİNESİYLE MİSAFİR AĞIRLADI

Görüntülerde Assange'ın, şortla odada kaykaya bindiği, başka görüntülerde ise elinde fotoğraf makinesiyle odasında misafir ağırladığı görüldü.

11 NİSAN'DA GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çok sayıda yazışmasını sitesi Wikileaks aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara yol açan Assange, 2012'den beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nin bir odasında yaşıyordu. Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı.