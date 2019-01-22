17 Yaşındaki Genç, WhatsApp Grubuna İki Satırlık Mesaj Bırakıp Canına Kıydı
Aydın'da 17 yaşındaki çocuk babasına ait pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Boş arazide cansız bedeni bulunan çocuğun WhatsApp grubundan, "Buraya kadarmış. Kendimi vuruyorum" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı
Aydın'da 17 yaşındaki Veysel A., babasına ait pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Gencin intihar etmeden kısa bir süre önce WhatsApp grubundan, 'Evet beyler buraya kadarmış. Kendinize iyi bakın. Kendimi vuruyorum' paylaşımında bulunduğu belirlendi.
17 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BOŞ ARAZİDE BULUNDU
Efeler'in kırsal Serçeköy Mahallesi'nde görevli bekçi, bugün sabah saatlerinde, boş bir arazide bir kişinin yanında pompalı tüfekle kanlar içinde yerde yattığını görüp, durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan çalışmayla jandarma, ölen kişinin dün sabah evinden çıkan ve bir daha dönmeyen 17 yaşındaki Veysel A. olduğunu belirledi.
POMPALI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ
Çenesinin altına dayadığı babasına ait pompalı tüfekle intihar ettiği belirlenen Veysel A.'nın cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
"BURAYA KADARMIŞ, KENDİMİ VURUYORUM"
Öte yandan, Veysel A.'nın dün saat 16.45 sıralarında, WhatsApp grubundan, 'Evet beyler buraya kadarmış. Kendinize iyi bakın. Kendimi vuruyorum' paylaşımında bulunduğu belirlendi. Soruşturma başlatan jandarma, Veysel A.'nın intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.
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güle güle gitmiş, enteresan.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kim bilir çocuğa kimler neler yaptı utandı oda canına kıydı altından birşey kesin çıkar ailesi araştırsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır