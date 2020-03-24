WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kullanıcılar arasında dolaşan bir bilginin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Söz konusu mesajda "Papa'nın Dansı" isimli bir videonun virüs olduğu, videonun oynatılması durumunda telefondaki bilgilerin sıfırlanacağı iddia edildi ancak iddia gerçeği yansıtmıyor.

Geçtiğimiz aylarda BBC Radyo'da duyurulduğu söylenen, son günlerde ise "Asayiş uyardı" başlığıyla tekrar dolaşıma giren ve akıllı telefon kullanıcılarını "Dance of the Hillary" (Hillary'nin dansı) isimli bir virüse karşı uyaran mesaj gerçeği yansıtmıyor.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Teyit'in haberi göre; internette "Dance of the Pope" (Papa'nın dansı) şeklinde de uyarısı yapılan virüs iddiasının nasıl ve nereden ortaya atıldığı belli değil. Ancak özellikle WhatsApp kullanıcılarının birbirini uyardığı sözde virüsten etkilenen veya virüsü gören bir kullanıcının deneyimine henüz rastlanmadı.

Ayrıca metinlerde geçen "BBC Radyo haberi" ve "Asayiş dairesi ilgili personel tarafından bildirildi" iddiaları da gerçeği yansıtmıyor. BBC Radyo'da daha önce böyle bir haber duyurulmadı. Asayiş Dairesi'nden kastın ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Daire Başkanlığı olduğu düşünülse de başkanlığın da konuyla ilgili bir uyarısı bulunmuyor.