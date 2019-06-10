Vurulan kadının kızları isyan etti: Bizler de onun ölüm listesindeydik

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşegül Cora (49) eşinden şiddet gördüğü için geçen yıl Manisa'da oturan kızının yanına yerleşti ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama Hasan Cora burada da eşini rahat bırakmadı. Geçen eylül ayında eşini öldürmek için gittiği Manisa'da kızının kayınpederini ağır yaraladı ve hapse girdi. Ayşegül Cora da İstanbul'a dönerek erkek kardeşiyle yaşamaya başladı.

Boşanmak isteyen ve çalışmaya başlayan kadının hayatı, eşinin 7.5 ayda tahliye olmasıyla kâbusa döndü. Eşi ve iki kızını öldürmekle tehdit eden Hasan Cora, eşi ve kızları tarafından savcılığa şikâyet edildi.Yargı, Hasan Cora için uzaklaştırma kararı verdi ancak buna rağmen Hasan Cora bayramın 2. günü yolunu kestiği eşine kurşun yağdırdı. 5 kurşunla ağır yaralanan Ayşegül Cora kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kazandı. Bunu öğrenen Hasan Cora geçen cuma eşinin yattığı hastaneye silahla gidip Ayşegül Cora'yı tekrar öldürmeyi denedi. Ama önlem alan polisler tarafından yakalanıp tutuklandı.

"BALKONDAN ATACAKTI"

Ayşegül Cora'nın kızları E.K. ve B.C. Milliyet gazetesine şunları anlattı: "Babam geçen yaz annemi 2 gün eve hapsetti ve ikinci günün sonunda annemi balkondan atmak istedi. Annem deevi terk edip, Manisa'ya yerleşti. Ama burada da rahat bırakmadı, tehditlerini sürdürdü. Sadece annemi değil, bizi de tehdit ediyordu. Annemi öldürmek için Manisa'ya gittiğinde engel olmak isteyen ablamın kayınpederini yaraladı ve hapse girdi. Hapse girdiğinde derin bir nefes almıştık ama kısa sürede tahliye edildi. Tahliye olunca annemi arayıp, 'Seni de kızlarını da öldüreceğim' demiş. Bunu üzerine annem gidip hemen uzaklaştırma kararı aldırdı. Biz de şikâyetçi olduk. Annemi vurmadan 5 gün önce de evin önünde araçla beklemiş. Annem polise haber vermiş. İfadesini aldıktan sonra serbest bırakmışlar. Oysa babam uzaklaştırma kararına uymamıştı ve bu da ilk değildi. Ayrıca onlarca kez şikayetçi olduk ama hep serbest bırakıldı. 5 gün sonra de annemi kurşunladı. Annem ölebilirdi. Doktorlar, 'Yaşaması zor' demiş ilk başta. Annem şans eseri yaşıyor. Annemin ve bizlerin şikâyetleri belli ki hiç dikkate alınmamış. Kadınlar öldükten sonra saldırganlar tutuklansa ne olacak? Babam, annemi vurmadan önce 6-7 kişilik bir ölüm listesi yaptığını söylemiş, biz bu listedeydik. Tehditler yüzünden hastaneye annemin yanına 2 gün gelemedik. Üçüncü gün polis eşliğinde annemin yanına gittik."

"HAPİS GEREKİR"

Avukat Pekay Salmanoğlu, uzaklaştırma kararının ihlali durumunda yasanın zorlama hapsi öngördüğünü belirterek şunları söyledi: "Kanunda uzaklaştırma tedbirine ilk aykırılık halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi öngörülüyor. Tedbire aykırılığın tekrar etmesi halinde, zorlama hapis cezası 15 günden 30 güne kadar olabilmektedir. Yaşanılan olayda uzaklaştırma kararına aykırı davranan kişi hakkında 9 güne kadar zorlama hapis cezası verilebilirdi. Ama verilmemiş. Bu tarz olayların çokluğu sebebiyle mahkemeler, wçoğu zaman şiddet uygulayan hakkında başkaca bir yaptırım uygulamamaktadır. Bundan dolayı kadına şiddetin önüne de geçilememektedir."

"DEVLET KORUSUN"

Eşi tarafından vurulan ve öldürülmek istenen Ayşegül Cora'nın tedavisi hastanede devam ediyor. Cora'nın kızları, annelerinin devlet tarafından korunmasını istedi.