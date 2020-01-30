Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
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Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın için 19.03'te düzenlenecek imza töreni öncesinde Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluştu.

30.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:10
Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve 'ı 1,5 yıllığına takımın başına getiren 'ta 47 yaşındaki teknik adam için 'ta imza töreni düzenlenecek. Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın için düzenlenecek imza törenini seyretmek isteyen taraftarlar, stat etrafında uzun kuyruklar oluşturdu.

Emniyeti güçleri yoğun güvenlik önlemi alırken, stada giriş için oluşan kuyruğun yüzlerce metre olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Vodafone Park'ta Sergen Yalçın izdihamı
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