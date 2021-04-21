Virtua Fighter eSports PlayStation Store'da listelendi
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Virtua Fighter eSports PlayStation Store'da listelendi

Virtua Fighter eSports PlayStation Store'da listelendi
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Virtua Figther eSports, PlayStation 4 platformu için Japonya'da PlayStation Store'un veri tabanına girildi.

Bunun yanı sıra oyunseverler için kapak görselleri de listelendi. Son zamanlarda Virtua Fighter serisinde bir hareketlilik olması oyunseverlerin dikkatinden kaçmadı.

Sega, Eylül 2020'de Tokyo Game Show 2020 online organizasyonunda Virtua Fighter x eSports projesini açıkladı ve Virtua Fighter Sega'nın 60.yıl dönümü etkinlik sevinçleri için espor yapımı olarak yeniden başlayacağı duyuruldu.

Daha sonrasında bu ayın başında Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Kurulu, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown'u PlayStation 4 için ilişkilendirdi ve şimdi de Virtua Fighter eSports oyunu için bir iyileştirme olmuş oldu.

VIRTUA FIGHTER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • Bellek: 4 GB
  • Grafik Kartı: NVIDIA GeForce 510
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
  • Dosya Boyutu: 50 MB
  • İşletim Sistemi: Windows® XP veya üstü

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • Bellek: 4 GB
  • Grafik Kartı: ATI FireGL T2-128
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
  • Dosya Boyutu: 50 MB
  • İşletim Sistemi: Windows® XP veya üstü
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