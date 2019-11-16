Virajı alamayan TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti
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Virajı alamayan TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak devrildi. TIR'ın altında kalan bir bisikletli hayatını kaybetti.

16.11.2019 19:55 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:55
Virajı alamayan TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti

'de korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak devrildi. Kazada TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE VİRAJI ALAMADI

Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi.

TIR'IN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Yolun kenarında bisikletiyle giden kimliği belirsiz bir kişi devrilen TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kazadan sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bisikletlinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Virajı alamayan TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti
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