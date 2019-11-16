Virajı alamayan TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti
Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak devrildi. TIR'ın altında kalan bir bisikletli hayatını kaybetti.
Arnavutköy'de korkunç bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak devrildi. Kazada TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE VİRAJI ALAMADI
Olay saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR virajı alamayarak, devrildi.
TIR'IN ALTINDA KALAN BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
Yolun kenarında bisikletiyle giden kimliği belirsiz bir kişi devrilen TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kazadan sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bisikletlinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Haber Videosu: Virajı alamayan TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti